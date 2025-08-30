Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este sábado 30 de agosto

Este sábado, 30 de agosto de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8266 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de agosto

1° 8266 11° 0274 2° 3137 12° 2951 3° 5501 13° 2262 4° 8402 14° 3004 5° 1323 15° 8128 6° 2998 16° 4804 7° 0685 17° 4138 8° 9575 18° 1955 9° 7470 19° 4767 10° 4960 20° 8514

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la necesidad de deshacerse de pensamientos o situaciones tóxicas que afectan nuestro bienestar.



Además, las lombrices en sueños pueden indicar transformación y renovación. Pueden sugerir que es momento de dejar atrás viejas heridas y permitir que nuevas oportunidades florezcan en nuestra vida, promoviendo un crecimiento personal significativo.