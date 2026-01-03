En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este sábado, 3 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6630 (Santa Rosa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 3 de enero

1° 6630 11° 2164 2° 7550 12° 3604 3° 5319 13° 8601 4° 6447 14° 5949 5° 7279 15° 7108 6° 1756 16° 9885 7° 8494 17° 7447 8° 4980 18° 0481 9° 6082 19° 9235 10° 3156 20° 3272

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida. Esta figura representa la protección y el amor maternal, lo que sugiere que el soñador anhela un refugio emocional o una conexión más profunda con sus seres queridos.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación y renovación espiritual. Santa Rosa, como figura de devoción, invita a la reflexión sobre la fe y la espiritualidad, indicando que el soñador está en un proceso de crecimiento personal y búsqueda de propósito.