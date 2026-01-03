En esta noticia
Este sábado, 3 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6630 (Santa Rosa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 3 de enero
|1°
|6630
|11°
|2164
|2°
|7550
|12°
|3604
|3°
|5319
|13°
|8601
|4°
|6447
|14°
|5949
|5°
|7279
|15°
|7108
|6°
|1756
|16°
|9885
|7°
|8494
|17°
|7447
|8°
|4980
|18°
|0481
|9°
|6082
|19°
|9235
|10°
|3156
|20°
|3272
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con santa rosa?
Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida. Esta figura representa la protección y el amor maternal, lo que sugiere que el soñador anhela un refugio emocional o una conexión más profunda con sus seres queridos.
Además, el sueño puede reflejar la necesidad de sanación y renovación espiritual. Santa Rosa, como figura de devoción, invita a la reflexión sobre la fe y la espiritualidad, indicando que el soñador está en un proceso de crecimiento personal y búsqueda de propósito.