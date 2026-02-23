Este sábado, 21 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 3398 (Lavandera). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación en tu vida. Este sueño sugiere que es momento de limpiar emociones o situaciones que te afectan, permitiendo que surja una nueva perspectiva. La lavandera representa el proceso de dejar atrás lo negativo. Además, este sueño puede reflejar el deseo de renovación y orden. La figura de la lavandera indica que estás en un camino hacia la claridad mental y emocional. Es un recordatorio de que, al igual que la ropa limpia, puedes liberarte de cargas y encontrar paz interior.