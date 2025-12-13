En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 13 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1721 (Mujer).

1° 1721 11° 9354 2° 9182 12° 1787 3° 7258 13° 7863 4° 6963 14° 9371 5° 2880 15° 8854 6° 7854 16° 9977 7° 0839 17° 4199 8° 5703 18° 3178 9° 7406 19° 4392 10° 2632 20° 7744

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, deseos ocultos o la búsqueda de equilibrio emocional y espiritual.Además, la mujer en el sueño puede representar figuras maternas o influencias femeninas significativas. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las emociones y las conexiones interpersonales, sugiriendo que el soñador explore su relación con las mujeres en su vida.