Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2620 (La Fiesta). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y la alegría en la vida. Este tipo de sueño refleja un deseo de conexión social y momentos de felicidad compartida, indicando que el soñador busca disfrutar de la vida y rodearse de personas queridas. Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones. Puede ser un llamado a dejar atrás el estrés diario y permitir que la diversión y la creatividad fluyan, sugiriendo que es momento de disfrutar y vivir el presente con intensidad.