Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6319 (Pescado).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 31 de diciembre
|1°
|6319
|11°
|0886
|2°
|4607
|12°
|6678
|3°
|3129
|13°
|5380
|4°
|8725
|14°
|0715
|5°
|8829
|15°
|7841
|6°
|4534
|16°
|4784
|7°
|1816
|17°
|2894
|8°
|1318
|18°
|1448
|9°
|9215
|19°
|0707
|10°
|5150
|20°
|0929
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de emociones profundas y la conexión con el subconsciente. El pescado también puede representar la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos.
Además, el pescado en los sueños puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos internos. Puede ser un llamado a prestar atención a las emociones reprimidas y a la intuición, invitando a la reflexión sobre la vida y las relaciones personales.