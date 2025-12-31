En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6319 (Pescado).

1° 6319 11° 0886 2° 4607 12° 6678 3° 3129 13° 5380 4° 8725 14° 0715 5° 8829 15° 7841 6° 4534 16° 4784 7° 1816 17° 2894 8° 1318 18° 1448 9° 9215 19° 0707 10° 5150 20° 0929

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de emociones profundas y la conexión con el subconsciente. El pescado también puede representar la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos.

Además, el pescado en los sueños puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos internos. Puede ser un llamado a prestar atención a las emociones reprimidas y a la intuición, invitando a la reflexión sobre la vida y las relaciones personales.