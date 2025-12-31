En esta noticia

Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6319 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 31 de diciembre

 6319 11° 0886 
 2°4607 12° 6678 
 3°3129 13° 5380 
 4°8725 14° 0715 
 5°8829 15° 7841 
 6°4534  16° 4784 
 7°1816 17° 2894 
 8°1318 18° 1448 
 9°9215 19° 0707 
 10°5150 20° 0929 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de emociones profundas y la conexión con el subconsciente. El pescado también puede representar la fertilidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están gestando nuevas ideas o proyectos.

Además, el pescado en los sueños puede indicar la necesidad de explorar sentimientos ocultos o resolver conflictos internos. Puede ser un llamado a prestar atención a las emociones reprimidas y a la intuición, invitando a la reflexión sobre la vida y las relaciones personales.