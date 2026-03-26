La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8155 (La Música). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal. La música puede ser un medio para conectar con sentimientos que a veces son difíciles de verbalizar. Además, soñar con melodías específicas puede indicar recuerdos o experiencias significativas. La música en los sueños puede servir como un recordatorio de momentos felices o de la búsqueda de paz interior. En este sentido, puede ser una invitación a prestar atención a las emociones y a la creatividad.