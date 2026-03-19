La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0589 (La Rata). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras. También puede indicar la necesidad de ser más cauteloso en tus relaciones y en tus decisiones. Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad o el estrés. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a liberarte de situaciones tóxicas. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre lo que realmente valoras y de alejarte de lo negativo.