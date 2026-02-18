Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1397 (Mesa). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de encuentro, donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales en tu vida. Además, este sueño puede indicar que estás buscando equilibrio y estabilidad en tu entorno. La mesa también representa la organización y la planificación, sugiriendo que es momento de evaluar tus metas y prioridades para lograr un desarrollo personal más armonioso.