En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6952 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 14 de enero

1° 6952 11° 5501 2° 5015 12° 3633 3° 7413 13° 5246 4° 0933 14° 2237 5° 2485 15° 8803 6° 1561 16° 4744 7° 3525 17° 0630 8° 2438 18° 4813 9° 5049 19° 2978 10° 7286 20° 0286

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación entre el soñador y su propia madre, así como el deseo de protección y cuidado hacia los seres queridos, especialmente los más vulnerables.

Además, puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La madre simboliza la fertilidad y el hijo la manifestación de esos sueños. Este sueño invita a reflexionar sobre el crecimiento personal y las responsabilidades que se asumen en la vida.