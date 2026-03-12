Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0815 (Niña Bonita). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples, donde la alegría y la felicidad eran predominantes. La figura de la niña puede representar aspectos olvidados de uno mismo. Además, la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y valorar las relaciones cercanas. Este sueño invita a la reflexión sobre la conexión emocional con los demás y la necesidad de mantener viva la chispa de la alegría en la vida cotidiana.