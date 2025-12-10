En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 9693 (Enamorado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de diciembre

1° 9693 11° 8616 2° 8328 12° 8876 3° 5722 13° 0861 4° 8437 14° 7550 5° 0461 15° 3245 6° 1504 16° 3989 7° 7557 17° 5365 8° 8380 18° 3534 9° 3741 19° 5095 10° 7778 20° 2825

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede reflejar deseos ocultos o anhelos románticos en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la búsqueda de amor, conexión emocional o la necesidad de atención y afecto. Puede ser un reflejo de la felicidad o inseguridades en una relación actual.Además, soñar con un enamorado también puede indicar la necesidad de explorar sentimientos no resueltos hacia alguien del pasado. Este sueño puede servir como un recordatorio de las emociones que aún persisten y la importancia de abordar esos sentimientos para avanzar en la vida emocional.