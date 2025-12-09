En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0540 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre

1° 0540 11° 1424 2° 0075 12° 5010 3° 8619 13° 9663 4° 4925 14° 4117 5° 1189 15° 8504 6° 4293 16° 0001 7° 0734 17° 2572 8° 3241 18° 4829 9° 8049 19° 2299 10° 5582 20° 1952

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño puede reflejar un deseo de encontrar respuestas a preguntas profundas o de sanar heridas emocionales a través de la fe y la reflexión.Además, El Cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de tomar decisiones éticas. Puede ser un llamado a evaluar nuestras acciones y creencias, así como a buscar la paz interior y la conexión con lo divino en momentos de incertidumbre.