Este martes, 3 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 3836 (La Manteca). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su alegría y carisma, puede representar la necesidad de disfrutar de los momentos simples y encontrar alegría en lo cotidiano. Además, el sueño puede reflejar la conexión con la cultura y las tradiciones. La Manteca, como figura popular, puede invocar recuerdos de la infancia y la importancia de mantener vivas las raíces, sugiriendo que es momento de valorar lo que realmente importa en la vida.