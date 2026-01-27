En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 27 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4570 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 27 de enero

1° 4570 11° 5293 2° 6605 12° 5212 3° 1659 13° 2643 4° 5114 14° 0071 5° 0984 15° 0961 6° 4930 16° 6556 7° 2542 17° 8040 8° 2645 18° 7476 9° 3154 19° 8950 10° 1804 20° 9832

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las emociones no expresadas y los recuerdos que aún influyen en la vida del soñador, sugiriendo un proceso de sanación.

Además, puede representar la transformación personal y el cierre de ciclos. La figura del muerto que sueña puede ser un recordatorio de que, aunque el pasado esté presente, es posible avanzar y encontrar nuevas perspectivas. Este sueño puede ser una guía para enfrentar miedos y aceptar cambios.