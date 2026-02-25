Este martes, 24 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8469 (Vicios). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo estas pueden estar afectando nuestro bienestar emocional y mental. Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la necesidad de liberarse de ataduras que nos limitan. Es un llamado a examinar nuestras acciones y buscar un equilibrio que nos permita avanzar hacia una vida más saludable y plena.