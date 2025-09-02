Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre
Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1232 (Dinero).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre
|1°
|1232
|11°
|1049
|2°
|2941
|12°
|1370
|3°
|0533
|13°
|1400
|4°
|3720
|14°
|4819
|5°
|2942
|15°
|3362
|6°
|2049
|16°
|2912
|7°
|2585
|17°
|6323
|8°
|6309
|18°
|3648
|9°
|8244
|19°
|5031
|10°
|4498
|20°
|9298
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la autoestima, sugiriendo que el soñador busca reconocimiento y valor personal a través de logros materiales.
Además, el dinero en los sueños puede representar poder y control. Si en el sueño se recibe dinero, puede indicar oportunidades que se avecinan, mientras que perderlo puede señalar miedos o inseguridades. En general, estos sueños invitan a reflexionar sobre la relación del soñador con la riqueza y el bienestar.
