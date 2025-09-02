Edición: Argentina
Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre

Descubrí cuáles son las cifras ganadoras del último sorteo y descubrí si eres uno de los ganadores del día.

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1232 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre

 1232 11° 1049 
 2°2941 12° 1370 
 3°0533 13° 1400 
 4°3720 14° 4819 
 5°2942 15° 3362 
 6°2049  16° 2912 
 7°2585 17° 6323 
 8°6309 18° 3648 
 9°8244  19° 5031 
 10°4498 20° 9298 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la autoestima, sugiriendo que el soñador busca reconocimiento y valor personal a través de logros materiales.

Además, el dinero en los sueños puede representar poder y control. Si en el sueño se recibe dinero, puede indicar oportunidades que se avecinan, mientras que perderlo puede señalar miedos o inseguridades. En general, estos sueños invitan a reflexionar sobre la relación del soñador con la riqueza y el bienestar.

