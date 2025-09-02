Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1232 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de septiembre

1° 1232 11° 1049 2° 2941 12° 1370 3° 0533 13° 1400 4° 3720 14° 4819 5° 2942 15° 3362 6° 2049 16° 2912 7° 2585 17° 6323 8° 6309 18° 3648 9° 8244 19° 5031 10° 4498 20° 9298

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la autoestima, sugiriendo que el soñador busca reconocimiento y valor personal a través de logros materiales.



Además, el dinero en los sueños puede representar poder y control. Si en el sueño se recibe dinero, puede indicar oportunidades que se avecinan, mientras que perderlo puede señalar miedos o inseguridades. En general, estos sueños invitan a reflexionar sobre la relación del soñador con la riqueza y el bienestar.