La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este martes, 17 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2200 (Huevos). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de proyectos. Este sueño puede indicar que estás en un momento de tu vida donde surgen ideas frescas y posibilidades de crecimiento personal. Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Si en el sueño los huevos se rompen, puede ser una señal de que temes perder algo valioso o que sientes inseguridad en alguna área de tu vida. Es importante prestar atención a las emociones que surgen en el sueño.