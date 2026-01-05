En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0150 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero

1° 0150 11° 2811 2° 7030 12° 5210 3° 6254 13° 7865 4° 0042 14° 6126 5° 2380 15° 9306 6° 5649 16° 6158 7° 4563 17° 9186 8° 9662 18° 1018 9° 4651 19° 0913 10° 6768 20° 9378

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales, así como la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se busca estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar relaciones interpersonales y la importancia de compartir. Si en el sueño se comparte pan, puede sugerir la necesidad de conexión y apoyo en la vida. En general, este sueño invita a reflexionar sobre lo que realmente nutre el alma.