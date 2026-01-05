En esta noticia
Este lunes, 5 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0150 (El Pan).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 5 de enero
|1°
|0150
|11°
|2811
|2°
|7030
|12°
|5210
|3°
|6254
|13°
|7865
|4°
|0042
|14°
|6126
|5°
|2380
|15°
|9306
|6°
|5649
|16°
|6158
|7°
|4563
|17°
|9186
|8°
|9662
|18°
|1018
|9°
|4651
|19°
|0913
|10°
|6768
|20°
|9378
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales, así como la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se busca estabilidad emocional y material.
Además, el pan en los sueños puede reflejar relaciones interpersonales y la importancia de compartir. Si en el sueño se comparte pan, puede sugerir la necesidad de conexión y apoyo en la vida. En general, este sueño invita a reflexionar sobre lo que realmente nutre el alma.