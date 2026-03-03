Este lunes, 2 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2023 (Cocinero). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos y que es momento de nutrir tus pasiones para alcanzar el éxito personal y profesional. Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la alimentación emocional y física, así como de la conexión con tus seres queridos a través de momentos compartidos en la cocina.