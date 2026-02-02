En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5783 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero

1° 5783 11° 9540 2° 2261 12° 3118 3° 0834 13° 1618 4° 1683 14° 4190 5° 1916 15° 5940 6° 1101 16° 3227 7° 7604 17° 8291 8° 8749 18° 3959 9° 8165 19° 6492 10° 6344 20° 9805

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.

Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se avecinan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.