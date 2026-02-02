En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5783 (Mal Tiempo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 2 de febrero
|1°
|5783
|11°
|9540
|2°
|2261
|12°
|3118
|3°
|0834
|13°
|1618
|4°
|1683
|14°
|4190
|5°
|1916
|15°
|5940
|6°
|1101
|16°
|3227
|7°
|7604
|17°
|8291
|8°
|8749
|18°
|3959
|9°
|8165
|19°
|6492
|10°
|6344
|20°
|9805
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.
Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se avecinan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.