Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2302 (Niño).

1° 2302 11° 0288 2° 0617 12° 2036 3° 8119 13° 8098 4° 8810 14° 0560 5° 2449 15° 6450 6° 1559 16° 9878 7° 7164 17° 5173 8° 8984 18° 5839 9° 8617 19° 0931 10° 9088 20° 2628

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a tiempos más simples. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida, como un proyecto o una relación.Además, los sueños con niños pueden representar nuevas oportunidades y el potencial de crecimiento personal. Pueden indicar que es momento de explorar nuestra creatividad y abrazar la curiosidad, recordándonos la importancia de mantener una mentalidad abierta y juguetona.