Este jueves, 8 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1607 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 8 de enero

1° 1607 11° 0409 2° 7277 12° 5650 3° 3986 13° 2187 4° 5904 14° 8396 5° 5285 15° 7677 6° 9292 16° 5308 7° 7225 17° 5717 8° 6787 18° 5393 9° 9130 19° 3218 10° 0872 20° 1113

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de tomar decisiones difíciles que requieren firmeza y determinación.

Además, el revólver en los sueños puede representar conflictos internos o tensiones emocionales. Puede ser una señal de que el soñador está lidiando con situaciones que generan ansiedad o miedo, sugiriendo la importancia de enfrentar estos problemas en lugar de evitarlos.