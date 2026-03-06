Este jueves, 5 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0765 (El Cazador). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño sugiere que el soñador está en una etapa de su vida donde necesita enfocarse en sus metas y ser proactivo en la consecución de sus deseos. Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Este sueño invita a reflexionar sobre las decisiones que se toman y cómo estas afectan el camino hacia el éxito personal, sugiriendo la necesidad de equilibrar la ambición con la ética.