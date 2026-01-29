En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este jueves, 29 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4949 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 29 de enero

1° 4949 11° 1047 2° 3663 12° 9882 3° 4648 13° 8865 4° 6210 14° 2477 5° 0690 15° 9917 6° 1777 16° 0701 7° 6062 17° 7494 8° 0602 18° 8180 9° 1749 19° 4055 10° 9304 20° 0605

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades físicas. Este sueño a menudo refleja la conexión con lo material y lo sensorial, sugiriendo que el soñador está en busca de satisfacción en su vida cotidiana. También puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a la salud y el bienestar, así como a las relaciones interpersonales. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la propia identidad y el autocuidado.