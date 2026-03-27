Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este jueves, 26 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2360 (La Virgen). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Virgen puede simbolizar protección, guía espiritual y un llamado a la reflexión interna. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y la necesidad de apoyo en momentos difíciles, sugiriendo que se está en un camino de sanación y crecimiento personal. Además, La Virgen en los sueños puede representar la pureza y la maternidad, evocando sentimientos de amor incondicional. Este tipo de sueño puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la conexión con lo divino, así como un impulso para seguir valores positivos en la vida.