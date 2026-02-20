Este jueves, 19 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8618 (Sangre). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. También puede representar emociones intensas, como el miedo o la angustia, que están saliendo a la superficie. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre el estado emocional y físico. Además, la sangre en los sueños a menudo se asocia con la vida y la muerte, lo que puede indicar cambios significativos o transformaciones personales. Puede ser un llamado a enfrentar situaciones difíciles o a sanar heridas emocionales que aún persisten en la vida del soñador.