Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2251 (Serrucho).

1° 2251 11° 5154 2° 3452 12° 5482 3° 5941 13° 6666 4° 5406 14° 9440 5° 1327 15° 6921 6° 7862 16° 5310 7° 2762 17° 1571 8° 6015 18° 1149 9° 0228 19° 6745 10° 9919 20° 8221

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar conflictos internos o la necesidad de tomar decisiones difíciles. También puede indicar que es momento de dejar atrás situaciones que ya no te benefician.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la lucha por alcanzar tus metas. Puede ser un recordatorio de que debes trabajar arduamente y ser persistente para lograr lo que deseas. Este sueño invita a reflexionar sobre tus esfuerzos y la importancia de ser proactivo en tu vida.