Este jueves, 12 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8207 (Revolver). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este sueño puede reflejar sentimientos de poder, control o incluso miedo, dependiendo del contexto en el que se presente el arma en el sueño. Además, el revólver puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el arma, puede indicar que el soñador se siente amenazado o que está listo para luchar por lo que considera justo.