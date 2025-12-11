En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2157 (El Jorobado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de diciembre

1° 2157 11° 4625 2° 2089 12° 7003 3° 2238 13° 1761 4° 1272 14° 1661 5° 3485 15° 6008 6° 4695 16° 3385 7° 9535 17° 9378 8° 2115 18° 0167 9° 9768 19° 1950 10° 7859 20° 1065

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional que llevamos en nuestra vida. Este personaje, a menudo asociado con la tristeza y la soledad, puede reflejar sentimientos de inseguridad o la necesidad de enfrentar aspectos ocultos de nuestra personalidad.Además, el sueño puede indicar la importancia de aceptar nuestras imperfecciones y aprender a vivir con ellas. El Jorobado también puede representar la resiliencia, sugiriendo que, a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para encontrar la belleza y la fuerza en nuestras experiencias.