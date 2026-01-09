En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6494 (Cementerio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

1° 6494 11° 9103 2° 1712 12° 7120 3° 2602 13° 8952 4° 6919 14° 1577 5° 6467 15° 8111 6° 8803 16° 4124 7° 7163 17° 7987 8° 2406 18° 6984 9° 8463 19° 2508 10° 2335 20° 8087

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con un cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida, la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre lo que se ha perdido y lo que se debe soltar para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Además, el cementerio en los sueños puede representar el miedo a la muerte o a lo desconocido. También puede ser un recordatorio de la importancia de honrar la memoria de aquellos que han partido, sugiriendo que es momento de reconciliarse con el pasado y encontrar paz interior.