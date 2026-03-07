Este viernes, 6 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0252 (Madre e hijo). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación entre el soñador y su propia madre, así como el deseo de protección y cuidado hacia los seres queridos, especialmente los más vulnerables. Además, puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La madre simboliza la fertilidad y el hijo la manifestación de esos sueños. Este sueño invita a reflexionar sobre el crecimiento personal y las responsabilidades que se asumen en la vida.