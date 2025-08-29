Resultado de la quiniela de Córdoba en La Previa: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 0008 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto

1° 0008 11° 8569 2° 3373 12° 3435 3° 1335 13° 2233 4° 4361 14° 5715 5° 7987 15° 5048 6° 3986 16° 8914 7° 4987 17° 7355 8° 7393 18° 3604 9° 6626 19° 2833 10° 5102 20° 1210

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, como la ira o la pasión, que están saliendo a la superficie. El fuego puede representar tanto destrucción como purificación.



Además, el incendio en un sueño puede indicar la necesidad de dejar atrás viejas situaciones o relaciones que ya no sirven. También puede ser una advertencia sobre la falta de control en ciertas áreas de la vida, sugiriendo que es momento de tomar acción antes de que las cosas se salgan de control.