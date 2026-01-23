En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 23 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9797 (Mesa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 23 de enero

1° 9797 11° 3509 2° 8039 12° 5043 3° 0503 13° 1274 4° 0305 14° 5176 5° 5585 15° 1095 6° 8893 16° 2054 7° 9489 17° 4396 8° 5279 18° 5725 9° 5047 19° 4147 10° 6570 20° 8013

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de encuentro, donde se comparten ideas y se toman decisiones, lo que refleja la importancia de las relaciones interpersonales en la vida del soñador.

Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida. Dependiendo de su estado, puede indicar cómo se siente el soñador respecto a su entorno y sus relaciones. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa rota puede señalar conflictos o desavenencias.