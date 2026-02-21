Este viernes, 20 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5780 (La Bocha). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de felicidad, así como la necesidad de conectar con amigos y seres queridos en un ambiente relajado. Además, La Bocha puede representar la creatividad y la espontaneidad. Soñar con este lugar puede indicar que es momento de dejar fluir la imaginación y explorar nuevas ideas, permitiendo que la diversión y la innovación se integren en la vida cotidiana.