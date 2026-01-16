En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 16 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8743 (Balcón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 16 de enero

1° 8743 11° 6384 2° 8695 12° 3537 3° 4757 13° 0257 4° 7777 14° 6499 5° 0572 15° 3909 6° 4146 16° 0672 7° 8990 17° 2443 8° 4195 18° 9920 9° 9150 19° 7028 10° 0090 20° 0776

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva en la vida. Este espacio elevado sugiere que estás buscando una visión más amplia de tus circunstancias actuales, permitiéndote reflexionar sobre tus decisiones y emociones desde un lugar de mayor claridad y distancia.

Además, el balcón en los sueños puede representar la necesidad de libertad y conexión con el mundo exterior. Puede indicar que anhelas salir de tu zona de confort y explorar nuevas oportunidades, o que deseas compartir tus pensamientos y sentimientos con los demás de una manera más abierta.