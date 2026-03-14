Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8789 (La Rata). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras. También puede indicar la necesidad de ser más cauteloso en tus relaciones y en tus decisiones diarias. Además, La Rata en los sueños puede representar la ansiedad o el estrés que sientes en tu entorno. Puede ser un llamado a enfrentar tus miedos y a liberarte de situaciones tóxicas. Este sueño te invita a reflexionar sobre lo que realmente valoras y a proteger tu bienestar emocional.