Este viernes, 13 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1349 (La Carne). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad, la salud y la sensualidad. Puede indicar que se deben atender aspectos del cuerpo o de la vida emocional que han sido descuidados. Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Puede ser un llamado a reflexionar sobre la mortalidad y la importancia de disfrutar el presente, así como a considerar las relaciones interpersonales y la intimidad emocional.