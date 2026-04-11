Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este viernes, 10 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7787 (Piojos). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que te están molestando en la vida diaria. Estos insectos suelen representar situaciones que te hacen sentir incómodo o ansioso, reflejando la necesidad de deshacerte de lo que te causa estrés. Además, los piojos en sueños pueden indicar sentimientos de vulnerabilidad o inseguridad. Este tipo de sueño puede ser una señal de que necesitas prestar atención a tus relaciones o a aspectos de tu vida que requieren limpieza o resolución para avanzar.