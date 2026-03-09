Este sábado, 7 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5204 (La cama). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para apostar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido. Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja la necesidad de relajarse o de buscar un refugio en momentos de estrés. La cama también puede representar relaciones personales y la conexión con los demás. Además, la cama en los sueños puede indicar la búsqueda de comodidad y seguridad. Si la cama está desordenada, puede sugerir conflictos internos o problemas no resueltos. En cambio, una cama limpia y ordenada puede reflejar paz y satisfacción en la vida personal.