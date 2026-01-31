En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 31 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4700 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 31 de enero

1° 4700 11° 1883 2° 1147 12° 0547 3° 6814 13° 0547 4° 2783 14° 8603 5° 4952 15° 0728 6° 2401 16° 6229 7° 7244 17° 4470 8° 4172 18° 7006 9° 8636 19° 8958 10° 3287 20° 6747

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de proyectos. Este sueño puede indicar que estás en un momento de tu vida donde surgen ideas frescas y posibilidades de crecimiento personal.

Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Si en el sueño los huevos se rompen, puede ser una señal de que temes perder algo valioso o que sientes inseguridad en alguna área de tu vida. Es importante prestar atención a las emociones que surgen en el sueño.