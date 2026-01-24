En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este sábado, 24 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0574 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 24 de enero

1° 0574 11° 3657 2° 4720 12° 3456 3° 3960 13° 1713 4° 3161 14° 0468 5° 5505 15° 3837 6° 5421 16° 2095 7° 5924 17° 0247 8° 0436 18° 7126 9° 9785 19° 5599 10° 0537 20° 9306

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y prejuicios. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la diversidad y la aceptación, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y perspectivas.

Además, la presencia de personas negras en sueños puede representar la fuerza, la resiliencia y la sabiduría. Puede ser un llamado a reconocer y valorar las cualidades que estas figuras representan, así como a explorar la riqueza cultural y emocional que aportan a nuestras vidas.