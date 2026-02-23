Este sábado, 21 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6850 (El Pan). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales, tanto físicas como emocionales. Puede indicar que se busca estabilidad o que se valora lo esencial en la vida. Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Si en el sueño se comparte pan, puede sugerir generosidad y relaciones saludables. En cambio, si hay escasez de pan, podría señalar preocupaciones sobre la falta de recursos o el miedo a la escasez en el futuro.