En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este sábado, 17 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5506 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 17 de enero

1° 5506 11° 0474 2° 3768 12° 2199 3° 5734 13° 1455 4° 8207 14° 7006 5° 5982 15° 3841 6° 1058 16° 3301 7° 0048 17° 0367 8° 8367 18° 1155 9° 7396 19° 3722 10° 9262 20° 5184

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional en momentos difíciles.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.