Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2574 (Gente Negra). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y prejuicios. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la diversidad y la aceptación, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y perspectivas. Además, la presencia de personas negras en sueños puede representar la fuerza, la resiliencia y la sabiduría. Puede ser un llamado a reconocer y valorar las cualidades que estas figuras representan, así como a explorar la riqueza cultural y emocional que aportan a nuestras vidas.