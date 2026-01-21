En esta noticia
Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8816 (Anillo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero
|1°
|8816
|11°
|4704
|2°
|4811
|12°
|5217
|3°
|3854
|13°
|6641
|4°
|1534
|14°
|3991
|5°
|0492
|15°
|5873
|6°
|3027
|16°
|4144
|7°
|6161
|17°
|7008
|8°
|3075
|18°
|8498
|9°
|3302
|19°
|8372
|10°
|2687
|20°
|8102
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la continuidad y la eternidad de los lazos que se forman en la vida.
Además, el anillo puede ser un indicativo de logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En este contexto, el sueño invita a reflexionar sobre el valor de las conexiones y los éxitos alcanzados.