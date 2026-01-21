En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8816 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero

1° 8816 11° 4704 2° 4811 12° 5217 3° 3854 13° 6641 4° 1534 14° 3991 5° 0492 15° 5873 6° 3027 16° 4144 7° 6161 17° 7008 8° 3075 18° 8498 9° 3302 19° 8372 10° 2687 20° 8102

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la continuidad y la eternidad de los lazos que se forman en la vida.

Además, el anillo puede ser un indicativo de logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En este contexto, el sueño invita a reflexionar sobre el valor de las conexiones y los éxitos alcanzados.