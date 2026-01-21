En esta noticia

Este miércoles, 21 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8816 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 21 de enero

 8816 11° 4704 
 2°4811 12° 5217 
 3°3854 13° 6641 
 4°1534 14° 3991 
 5°0492 15° 5873 
 6°3027  16° 4144 
 7°6161 17° 7008 
 8°3075 18° 8498 
 9°3302 19° 8372 
 10°2687 20° 8102 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la continuidad y la eternidad de los lazos que se forman en la vida.

Además, el anillo puede ser un indicativo de logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En este contexto, el sueño invita a reflexionar sobre el valor de las conexiones y los éxitos alcanzados.

