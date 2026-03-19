Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0001 (Agua). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua clara y tranquila suele representar paz y serenidad, mientras que el agua turbulenta puede indicar conflictos internos o situaciones difíciles que se deben enfrentar. Además, el agua en los sueños también puede reflejar la creatividad y la intuición. Si el soñador se siente cómodo en el agua, puede significar que está en sintonía con sus sentimientos y su vida emocional, mientras que el miedo al agua puede señalar inseguridades o temores.