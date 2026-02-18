Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4501 (Agua). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua clara y tranquila suele representar paz y serenidad, mientras que el agua turbia o en tormenta puede indicar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados. Además, el agua en los sueños también puede reflejar la creatividad y la intuición. Si el soñador se siente cómodo en el agua, puede ser un signo de conexión con su yo interior. Por otro lado, tener miedo al agua puede señalar inseguridades o temores que deben ser enfrentados.