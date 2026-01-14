En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3800 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 14 de enero

1° 3800 11° 3359 2° 8181 12° 3771 3° 2902 13° 8093 4° 6652 14° 8761 5° 0583 15° 2592 6° 4700 16° 3518 7° 2498 17° 5339 8° 2469 18° 6373 9° 1675 19° 1271 10° 5573 20° 8389

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de proyectos. Este sueño puede indicar que estás en un momento de tu vida donde surgen ideas frescas y posibilidades de crecimiento personal.

Por otro lado, los huevos también pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Si en el sueño los huevos se rompen, puede ser una señal de que temes perder algo valioso o que sientes inseguridad en alguna área de tu vida. Es importante prestar atención a las emociones que surgen en el sueño.