Este martes, 6 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4552 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 6 de enero

1° 4552 11° 6498 2° 5688 12° 1928 3° 7460 13° 2803 4° 5872 14° 7530 5° 2641 15° 8557 6° 8998 16° 2876 7° 5396 17° 4926 8° 6717 18° 5664 9° 4302 19° 7184 10° 2759 20° 5184

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación entre el soñador y su propia madre, así como el deseo de protección y cuidado hacia los seres queridos, especialmente los más vulnerables.

Además, puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna en el sueño puede indicar la necesidad de nutrir y desarrollar aspectos de uno mismo, mientras que el hijo puede simbolizar el futuro y las esperanzas que se tienen en la vida.