Este martes, 6 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4552 (Madre e hijo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 6 de enero
|1°
|4552
|11°
|6498
|2°
|5688
|12°
|1928
|3°
|7460
|13°
|2803
|4°
|5872
|14°
|7530
|5°
|2641
|15°
|8557
|6°
|8998
|16°
|2876
|7°
|5396
|17°
|4926
|8°
|6717
|18°
|5664
|9°
|4302
|19°
|7184
|10°
|2759
|20°
|5184
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo puede simbolizar la conexión emocional y el amor incondicional. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación entre el soñador y su propia madre, así como el deseo de protección y cuidado hacia los seres queridos, especialmente los más vulnerables.
Además, puede representar la creatividad y el nacimiento de nuevas ideas o proyectos. La figura materna en el sueño puede indicar la necesidad de nutrir y desarrollar aspectos de uno mismo, mientras que el hijo puede simbolizar el futuro y las esperanzas que se tienen en la vida.